Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman çok ses getirecek açıklamalarda bulundu. Ülke puanının çok önemli olduğunu söyleyen Orman, 10 sene üst üste Devler Ligi’nde mücadele etmeyi hedeflediklerini belirterek, “40-50 milyon avroluk gelirden olamayız. Beşiktaş seneye Şampiyonlar Ligi’nde gitmemeyi kabul edemez. Biz, ülke puanı toplayıp dört takımla Şampiyonlar Ligi’ne gidelim istiyoruz. Aşağı çekmeye gerek yok bizi. İnşallah Beşiktaş’ın başarısıyla ilerleyen yıllarda Fenerbahçe ve Galatasaray da bu noktalara gelir. Keşke bu takımlar erken elenmeseydi. Türkiye’nin buna ihtiyacı var” diyerek tarihî rakiplerine taş attı.

Şenol Hoca'yı bırakmayız

Siyah-beyazlı kulübün başkanı, Süper Lig'de son haftalarda yaşanan puan kayıplarıyla ilgili olarak, "Futbolcular işlerini iyi yapacak. Profesyonellik lafta olan bir şey değildir. Oyuncularımız da işlerini yapmak zorunda. O yüzden Beşiktaş'talar. Maçlar zor mu, zoru başaracaklar" derken oyuncularına da gönderme yaptı. Şenol Güneş’in millî takıma gitme iddialarına da sert çıkan Orman, “Hocamız hakkında methiyeler düzüyorlar. Bir iki maç berabere bitsin, hemen tartışmaya başlarlar. Güneş’in sözleşmesinin bitmesine 2 sene var. Hoca da takımına konsantre olmuş bir şekilde Beşiktaş için mücadele ediyor. İki senelik süreçte bir iki şampiyonluk aldıktan sonra millî takıma gidip gitmeyeceği konuşulur” şeklinde yorum yaptı.

Al Pepe'yi ver Ronaldo'yu

İddiaların aksine Real Madrid’den Pepe için kendilerine bir teklif gelmediğini söyleyen Fikret Orman “Pepe’den inanılmaz derecede mutluyuz. Bir rol model olarak takımı içinde olmasından dolayı memnunuz. Bu, işin gerçek tarafı... Şaka tarafı ise teklif gelirse Ronaldo ile bir takas yapabiliriz” şeklinde espri yaptı.

Vida daha imzalamadı

Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak son 16 turu maçı sebebiyle daha bir önem kazanan stoper transferine değinen Fikret Orman, uzun süredir gündemde olan D.Kiev'den Vida'yla ilgili olarak, “Çok önemli bir oyuncu. Daha ana sözleşmesi imzalanmış değil. İmzalansa KAP’a bildiririz. Olmama ihtimali de var. Herkes de bunu bilsin, daha bitmiş bir şey yok” açıklaması yaptı.

Ah o İskoç!

Orman, "Geçen sezon da çok iyi bir performans sergiledik. İskoç hakem (Dinamo Kiev maçı Craig Thomson), biz katletmese o zaman da gruptan çıkacaktık. Herkes bunu kabul etmişti. Şu an muhteşem bir noktadayız. Lyon'daki olaylardan dolayı aldığımız cezanın haksız olduğunu UEFA başkanı bile söyledi ama yapılacak bir şey yok" açıklaması yaptı.

Bayern'e gözdağı

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih ile olan eşleşmeyi değerlendiren Orman oldukça iddialıydı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarıyla Bayern Münih Kulübü, hem kura öncesi Beşiktaş’ı istediğini belli etmiş, eşleşmeden sonra da bu yönde paylaşımlar devam etmişti. Alman ekibinin zor bir rakip olduğunu kabul ettiklerini belirten Orman, “Burası Şampiyonlar Ligi. Onun dezavantajlarına değil, avantajlarına bakmalıyız. Bayern Münih ile zevkli bir rekabet içerisinde olacağız. Şampiyonlar Ligi’ndeki performansımız ortada. Çok önemli takımlarla oynayarak zoru başararak buralara geldik. Onlar bizimle eşleştiği için sevindiler ama inşallah maçlardan sonra biz de taraftarlarımızı sevindireceğiz” ifadelerini kullandı.

"Taraftar götüremeyiz"

Münih deplasmanına taraftar götürmeyeceklerini hatırlatan Orman “Artık dünyada bilinen bir Beşiktaş var. Avrupa’dan menedilmek istemiyoruz. Bizi maç içinde değil dışarıda da sorumlu tutuyorlar. İnsanlara hayır demek hiç hoşuma gitmiyor ama kulübümüzün menfaati için kararın arkasında durmamız gerekiyor” dedi.

Dişi kartallara yeni sponsor

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı’nın yeni sponsoru Avon oldu. Vodafone Park’ta yapılan törene Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, AVON Türkiye Genel Müdürü Orkun Gül, Beşiktaş yönetiminden Ahmet Ürkmezgil ve Metin Albayrak ile Kadın Futbol Takımı katıldı. Törende kadın futbol takımının teknik ekibi ve oyuncuları, Avon ile imzalı formalarını paylaşarak bu sezon şampiyonluk sözü verdi.

Osmanlı mesaisi

Beşiktaş, Süper Lig’in 16. haftasında pazar günü sahasında Osmanlıspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda oyuncuların kondisyon ve taktik çalıştığı bildirildi. Ligde 27 puan ve averajla 4. sırada yer alan Beşiktaş, Osmanlıspor maçı hazırlıklarına bu sabah yapacağı idmanla devam edecek.

Talisca kalmak istiyor

Fikret Orman, takımın yıldızlarından Talisca’nın bonservisi hakkında da açıklamalarda bulunarak “Talipleri var. Oyuncu kalmak istiyor, biz de kalmasını istiyoruz. Bu sezon sonu olabilir, bir sene sonra da olabilir. Görüşmeler sürüyor, bakacağız. Beşiktaş kendi prensiplerinden vazgeçmez” diye konuştu.

Hakemi de yenmeliyiz

Süper Lig’de henüz arzuladıkları seviyeye gelmediklerini ama puan farkını kapatıp hatta açacak güçte olduklarını belirten Başkan Orman “Futbolcularımız maçlarda zoru başaracaklar. Aynı Galatasaray maçında olduğu gibi hem hakemi hem de rakibi yenmeliyiz” sözlerini kullandı.