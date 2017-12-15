Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anadolu Efes, THY Euroleague’in 12. haftasında Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşılaştığı İspanyol ekibi Baskonia Vitoria Gasteiz’e 82-81 mağlup oldu. Mücadele sonrasında basın toplantısında açıklamalarda bulunan Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic, “Bizim için gerçekten çok ağır bir mağlubiyet oldu. Evimizde son saniyelerde kaybettiğimiz üçüncü maçtı. Maçın 3 dakikası 8 sayı öndeydik ama avantajı elimizde tutamadık. Maça kötü başladık. Üçüncü çeyrek iyi oynadık. Hızlı hücumlardan sayı bulduk. Son anlarda sayılar bulamadık ve maçı kaybettik” şeklinde konuştu.

PEDRO MARTİNEZ: “SON 5 DAKİKAYI BİZ DAHA İYİ OYNADIK”

Baskonia Vitoria Gasteiz Başantenörü Pedro Martinez, karşılaşmanın son 5 dakikasını daha iyi oynadıkları ve bu şekilde mücadeleden galip ayrıldıklarını söyledi.

İspanyol ekibi Baskonia Vitoria Gasteiz, THY Euroleague’in 12. haftasında deplasmanda karşılaştığı Anadolu Efes’i 82-81 mağlup etti. Müsabaka sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Baskonia Vitoria Gasteiz Başantrenörü Pedro Martinez, “Dördüncü periyodun başında Efes bizi zorladı. Son 5 dakikayı da biz iyi oynadık. Son 3 dakikada oyuncularımın gösterdiği mücadele ile maçı kazandık. Efes, Euroleague’in en iyi takımlarından biri. Onları iyi kontrol ettik. Hızlı hücumlardan sayılar bulduk ve maçı kazandık” diye konuştu.