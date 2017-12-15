Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF 1. Lig’in 16. haftasında Balıkesirspor Baltok, sahasında karşılaştığı Gazişehir Gaziantep’i 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Can Cangök, “Özellikle galip geldiğimiz için futbolcularımı tebrik ediyorum. Bizim adımıza zor bir maçtı. Sahanın içinde gelip gittiği anlar oldu. Maçı kaybedebilirdik. Adamlar Gazişehir iyi takım kaybedebilirdik. İlk yarıda 2-3 pozisyonları var. Biraz daha panik halimizden vazgeçsek çok rahat 2-3 golü bulabilirdik. Saha içinde mücadele centilmence geçti. Sahanın dışına bazı şeyler taşınca çok şık olmadı. Ben buradan hatamız varsa Gazişehir takımından bütün şehir adına özür dilerim. Erkan hoca da sitem etmiş. Hak ederek bir galibiyet aldık. Futbolcularımı tebrik ederim. Biz biraz daha hak ettik. Koruma telaşına düşmesek ikinci yarı daha net pozisyonlar bulabilirdik. Bulduk da ama kayıp 3 puanımızı telafi etmek değerlendirmek peşindeyiz. Şimdi 26 puanımız olsa daha iyi olurdu yukarıdaki gruba girmek için uğraşıyoruz. Önümüzdeki Manisa maçını kazanıp devreye daha sağlıklı girmeyi düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

ERKAN SÖZERİ: "İKİ TARAF DA SAHA İÇİNDE CENTİLMENCE MÜCADELE ETTİ"

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Erkan Sözeri, 1-0 mağlup oldukları Balıkesirspor maçı sonrası, “Bence çok güzel, keyifli bir maç oldu. İki taraf da saha içinde centilmence mücadele etti" dedi.TFF 1. Lig’in 16. haftasında Balıkesir’de oynan müsabakada Gazişehir Gaziantep rakibi Balıkesir Baltok’a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Erkan Sözeri, “Bence çok güzel, keyifli bir maç oldu. İki taraf da saha içinde centilmence mücadele etti. İzleyenler için keyifli bir maç oldu. İlk yarıda ve 2. yarıda önemli pozisyonlarımız var ama final paslarında daha dikkatli olsak değerlendirsek daha farklı olurdu. Hiç beklemediğimiz bir anda gol yedik. Balıkesirspor’u tebrik ediyorum. Size bir sorum var. Sahada oyuncular arasında bir çirkinlik gördünüz mü? Her iki takım futbolcularında. Kulübede bulunan sakallı bir yönetici futbolcularıma küfür etti. Kendisini federasyon yetkililerine şikayet ettik. Biz buraya geldik centilmence oynadık. Balıkesirspor da bizi yendi tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.