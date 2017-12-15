Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Süper Lig'de 17 Aralık Pazar günü deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde pas çalışması yaptı. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik ağırlıklı çalışmalar üzerinde duruldu.Karşılaşmanın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak sarı-kırmızılı takım, özel uçakla Malatya'ya gidecek.