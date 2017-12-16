Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milan'ın FFP (Finansal Fair Play) anlaşmasını kabul etmeyen UEFA, İtalya devinin Kasım 2018'e kadar yapacağı geri ödemelerin ve finansal garanti konusunda belirsizlik olduğunu vurguladı. UEFA, son durumun 2018'in ilk aylarında yeniden inceleneceği açıklarken, Milan'ın Avrupa'dan men cezası alma ihtimali de gündeme geldi.

BU YAZ 194,5 MİLYON EURO HARCADI

Milan bu yaz aralarında Hakan Çalhanoğlu'nun da bulunduğu 11 futbolcunun bonservisi için tam 194,5 milyon Euro harcamıştı. Kulübün eski sahibi Berlusconi geçen haftalarda yaptığı açıklamada finansal sıkıntıları dile getirdi. Berlusconi, kulüp sahibi olan Yonghong Li'nin sessiz kalmasının kötüye işaret olduğunu vurgularken "Eğer takım kötü devam ederse Amerikalı bir yatırım şirketi bahar aylarında kulübü devralacak. Ancak bu kötü gidişata engel olunamazsa kulüp Şampiyonlar Ligi'ne katılamayacak ve böylece 100 milyon Euro'luk bir gelirden olunacak." ifadelerini kullandı.

HİSSELERİN BÜYÜK BÖLÜMÜ ABD'Lİ ŞİRKETE GİDEBİLİR

Satın alınma sürecinde fon desteği veren ABD'li yatırım şirketi, Çinli konsorsiyum'un taahhüt ettiği bedeli ödemediği takdirde kulüp hisselerinin büyük kısmının sahibi olacak.