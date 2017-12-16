Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 11. hafta karşılaşmasında Galatasaray’ı sahasında 80-78 mağlup eden Beşiktaş Sompo Japan’da Başantrenör Ufuk Sarıca mücadelenin ardından değerlendirmede bulundu. Sarıca önemli bir galibiyet elde ettiklerini söylerken, "Çok zor bir karşılaşma oldu. İkinci periyottan sonra oyunun hakimiydik ama sonra oyunu sıkıntıya soktuk. Acele kullandığımız atışlar ve Galatasaray’ın hızlı hücumları bunda çok etkili oldu. Rakibi maça ortak ettik. Maçtan önce bir antrenman süremiz oldu. Galatasaray hızlı hücumlarda etkili olduğunu biliyorduk. Ama buna rağmen kazanmak, yukarıda kalabilmek ve alttaki takımlarla arayı açmak önemliydi. Takımımı kutluyorum. Verilmeyen sportmenlik dışı bir faul var. Bu bir yorum değil kural. Kural varsa uygulanmalı. Orada maçı kaybedebilirdik. Daha dikkatli olunması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

CLARK: ÇOK ZOR OLACAĞINI BİLİYORDUK

Beşiktaş’ın başarılı oyuncusu Earl Clark da zor bir maç olduğunu belirterek, "Galatasaray hücumlarda iyi ve atletik bir takım. Biz sadece hocamızın söylediklerini yapmaya çalıştık. Özellikle hızlı hücumlarda çok etkili olabilen bir takım. Maçtan önce ribaundlarda üstün olacağımızı düşünüyorduk ve bunu başardık. Bunu da sahaya yansıtmaya çalıştık" diye konuştu.