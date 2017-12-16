Torino kentindeki Olimpico Stadı'nda oynanan 17. hafta karşılaşmasına hızlı başlayan Napoli, 4. dakikada Kalidou Koulibaly, 25. dakikada Piotr Zielinski ve 30. dakikada Marek Hamsik'in golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.Torino, 63. dakikada Andrea Belotti'nin ağları sarsmasıyla umutlansa da bu gol, puan için yeterli olmadı ve Napoli, mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. Puanını 42'ye çıkaran Napoli, Inter'in yenilmesinin ardından liderliğe yükseldi ve haftayı zirvede tamamlamayı garantiledi. Torino ise 23 puanla 9'uncu sırada kaldı.Inter ise kendi sahasında Udinese’ye 3-1 yenilerek, bu sezon ilk kez kaybetti. Milano kentindeki Giuseppe Meazza Stadı’nda oynanan ve hakem Maurizio Mariani'nin yönettiği müsabakayı, yaklaşık 50 bin futbolsever takip etti.
Serie A'da yeni lider Napoli
16.12.2017 - 23:13 | Son Güncelleme: 16.12.2017 - 23:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) Napoli, konuk olduğu Torino'yu 3-1 mağlup ederek liderlik koltuğunu Inter'den devraldı.
Etiketler : serie a,napoli,inter,
528131 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/528131.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
15
10
2
3
33
19
14
32
2
Başakşehir
15
9
3
3
25
16
9
30
3
Fenerbahçe
15
8
5
2
31
19
12
29
4
Beşiktaş
15
7
6
2
23
13
10
27
5
Kayserispor
15
7
6
2
23
17
6
27
6
Göztepe
15
8
3
4
28
23
5
27
7
Trabzonspor
15
7
4
4
31
27
4
25
8
Bursaspor
15
7
3
5
27
17
10
24
9
Sivasspor
16
7
2
7
21
26
-5
23
10
Kasımpaşa
16
5
4
7
24
29
-5
19
11
Akhisarspor
15
5
4
6
20
25
-5
19
12
Aytemiz Alanyaspor
16
5
3
8
27
30
-3
18
13
Malatyaspor
15
4
4
7
18
23
-5
16
14
Osmanlıspor
15
4
2
9
22
27
-5
14
15
Konyaspor
15
4
2
9
15
21
-6
14
16
Antalyaspor
15
3
5
7
15
26
-11
14
17
Gençlerbirliği
16
3
4
9
19
31
-12
13
18
Karabükspor
15
2
2
11
13
26
-13
8
16. Hafta Maçları
16.12.2017
Gençlerbirliği 0 - 0 Kasımpaşa
16.12.2017
Trabzonspor - Bursaspor
17.12.2017
Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor
17.12.2017
Medipol Başakşehir Fk - Antalyaspor
17.12.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Kayserispor
17.12.2017
Evkur Yeni Malatyaspor - Galatasaray
17.12.2017
Beşiktaş - Osmanlıspor Futbol Kulübü
18.12.2017
Fenerbahçe - Kardemir D.Ç. Karabükspor
18.12.2017
Göztepe - Atiker Konyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ankaragücü
15
9
4
2
22
12
10
31
2
Ümraniyespor
16
8
5
3
22
15
7
29
3
Ç. Rizespor
16
8
4
4
33
23
10
28
4
Giresunspor
15
7
6
2
22
13
9
27
5
Balıkesirspor
16
7
5
4
31
25
6
23
6
Boluspor
16
7
2
7
20
16
4
23
7
İstanbulspor
15
6
4
5
17
15
2
22
8
Adanaspor
15
6
4
5
18
22
-4
22
9
Gazişehir G.Ant
16
4
8
4
18
13
5
20
10
Elazığspor
15
5
5
5
22
20
2
20
11
Altınordu
15
5
4
6
22
22
0
19
12
Eskişehirspor
16
5
6
5
32
27
5
18
13
Erzurumspor
15
4
6
5
17
19
-2
18
14
Adana Demirspor
15
4
4
7
20
24
-4
16
15
Samsunspor
15
3
7
5
12
17
-5
16
16
Denizlispor
16
3
4
9
15
26
-11
13
17
Grandmedical Manisaspor
15
5
2
8
18
23
-5
8
18
Gaziantepspor
16
1
4
11
7
36
-29
4