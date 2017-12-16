Torino kentindeki Olimpico Stadı'nda oynanan 17. hafta karşılaşmasına hızlı başlayan Napoli, 4. dakikada Kalidou Koulibaly, 25. dakikada Piotr Zielinski ve 30. dakikada Marek Hamsik'in golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.Torino, 63. dakikada Andrea Belotti'nin ağları sarsmasıyla umutlansa da bu gol, puan için yeterli olmadı ve Napoli, mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. Puanını 42'ye çıkaran Napoli, Inter'in yenilmesinin ardından liderliğe yükseldi ve haftayı zirvede tamamlamayı garantiledi. Torino ise 23 puanla 9'uncu sırada kaldı.Inter ise kendi sahasında Udinese’ye 3-1 yenilerek, bu sezon ilk kez kaybetti. Milano kentindeki Giuseppe Meazza Stadı’nda oynanan ve hakem Maurizio Mariani'nin yönettiği müsabakayı, yaklaşık 50 bin futbolsever takip etti.