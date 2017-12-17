Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

İlk yarının kalan 2 maçında 6 puan almaya mecbur olduklarını söyleyen tecrübeli çalıştırıcı “Kredimizi fazlasıyla tükettik. Artık en ufak bir kayba tahammülümüz yok. Sakın rakibi hafife almayın. Karabük zor bir dönemden geçiyor olabilir ama futbol her türlü sonuca açık bir oyun” ikazında bulundu. Karabük’ün hoca değişikliğine dikkat çeken Kocaman, “Onlar da nefes almak istiyor. Dolayısıyla karşımıza istekli ve hırslı bir şekilde çıkacaklar” derken son düdüğe kadar oyun disiplinini korumaları gerektiğini vurguladı.

“Kimse duramaz”

Önemli bir seri yakaladıklarını ancak hâlâ zirvenin 3 puan gerisinde olduklarını hatırlatan Kocaman, “Evet çıkışa geçtik ama henüz kazandığımız bir şey yok. Okyanusu aşarken, derede boğulmayalım. Taraftarımızın önünde güzel bir futbol ve iyi bir sonuç alarak devam edelim” dedi. Camiada yeniden kenetlenmenin sağlandığını söyleyen Kocaman, “Fenerbahçe taraftar desteğini arkasına aldığında aşamayacağı engel yok. Kimse karşımızda duramaz. Yapmamız gereken tek şey formanın hakkını vermek. Bize duyulan güveni karşılıksız bırakmamak” sözleriyle de tribünlerin sevgisini hak edecek bir performans sergilemeye mecbur olduklarının altını çizdi.