Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karabükspor karşısında 2-0 kazanan Fenerbahçe’de Teknik Direktör Aykut Kocaman, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Futbolculuk döneminin ve antrenörlük döneminin en zor maçlarından birisi olduğunu söyleyen Kocaman, “Küme düşme adaylarından gösterilen ve kulüp içinde problemler yaşayıp 5, 6 oyuncusunu getirmeyen kulüp bir tarafta. Diğer tarafta ise şampiyonluk yarışına giren ve taraftarlarının müthiş desteğini alan bir takım. Ne kadar istekli olursak olalım kavga oyunuyla başladı mücadele. İlk yarım saat gol gelmeyince taraftarların da sabırsızlandığı bir ilk yarı oldu. Rakibi zorlayacak aksiyonlarımız olmadı. Maçtan önce söylemiştim, Karabükspor, oynadığı oyunla aldığı puan tamamen ters olan bir takım. İkinci yarıda kendi oyunumuza dönmemiz gerekiyordu. Tribünde bizi daha çabuk sonuç almaya götüren ama düzeni bozan baskıyı kırmak istedik. Kornerden gelen golden sonra daha da düzeni sağladık. Maçın son 10 dakikalık bölümü dışında tamamen istediğimiz gibi gitti. Bizim için son derece önemli bir galibiyet oldu. Konyaspor maçının ardından biraz dinlenme olacak ve ardından da neler yapabileceğimizi göreceğimiz bir dönem olacak” ifadelerini kullandı.

“ŞAMPİYONLUK SÖZÜNÜ SÖYLEMEK DOĞRU DEĞİL”

32 puana yükselen Fenerbahçe için şu anda şampiyonluk kelimesini kullanmanın doğru olmadığını söyleyen Aykut Kocaman, “Bugün için şampiyonluk sözünü söylemek doğru değil. Fenerbahçe zaten her sezon şampiyonluk adayıdır, bunu belirtmeye gerek yok. Özgüvenini yitirmiş bir takımdı Fenerbahçe ve bunu toparlayıp taraftarı yanımıza almaya çalıştık. Bu söylem biraz da zoraki bir söylemdi. Ben mesaj adamı değilimdir. Fenerbahçe sezona genç takımla başlasa şampiyonluk için başlar. Galatasaray’la bizim aramızda puan farkını çoğaltan pek çok takım vardı. Başakşehir’le 6, Beşiktaş’la 4 puana çıkmıştı fark. Geçen sezon bunun sinyallerini veriyordu. Ancak bu sezon yabancı sayısının artmasıyla, kaliteli yabancıların gelmesiyle organizasyon gücü yükselen takımlar oldu ligde. 7. sıradaki Trabzonspor 28 puanda, lider Başakşehir de puanda. Tam 7 takım zirve yarışının içinde. Kayserispor ve Göztepe’nin durumu tam bir başarı hikayesi ve umarım sürdürür bunu. Şampiyonluk için oynayan takımların aralarındaki maçlar büyük bir çekişmeye sahne olacak. Herkesin şampiyon olacağız deme hakkına sahip ama kimin aradan sıyrılacağını kestirmek zor. Aynı şekilde Bursaspor ve Sivasspor da çok iyi organizasyonlara sahip. Bu takımlar arasından özellikle kendi kurduğu organizasyonu ısrarla sürdüren takım öne geçecek gibi görünüyor. Bu takımlardan birisi olmaya yüzde 100 adayız” açıklamasında bulundu.

“FUTBOLUN DOĞRULARINI YAPMAK ÖNEMLİ”

Futbol yorumcularıyla farklı düşündüğünü söyleyen Kocaman, “Bizim yorumladığımız futbol, yorumculardan farklı. Mehmet Topal ve Souza’nın görevi, baraj görevi görerek topu kapmak ve servis yapmak. Asli görevleri gol atmak değil. Değişmeyen tek şey değişimdir. Nereye gittiğimize baktığımız zaman bazı noktalara gelirsiniz. Dünyanın pek çok takımında birbirine benzer oyuncular yan yana oynayabiliyor. Şener’den orta geldiğinde 4 oyuncu daha var orada. Mehmet Topal’la Souza değil sebep. Bugün Karabükspor bize alan bırakmadı. Bu 2 oyuncu varken, onların hiç dokunmadığı toplarda 20 pozisyon da bulabiliyoruz, bugün olduğu gibi Mehmet Topal’ın golüyle öne de geçebiliyoruz. Bunu yapabildiğiniz zaman diğer takımlardan farklı oluyorsunuz. Antrenörün görevi kalıp oluşturmak değil. Antrenör, duruma göre pozisyon almayı bilmeli. İnsan pek çok şey arzu ediyor ama söz konusu olan takımın ihtiyaçları. Bugünkü futbol, diğer oyunlara göre daha kısır olabilir. Bunun nedeni Mehmet ve Souza değil. Rakibin direncini kırmamızdaki temel neden 2 stoperimiz, beklerimiz ve servis yapan oyuncumuz. Bu oyuncular gol atıyorsa, bu ekstra bir iş aslında” dedi.

“HER RAKİP ÇOK ÖNEMLİ”

Bütün maçlarda rakiplerin çok önemli olduğunu söyleyen Aykut Kocaman, “Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid, Barcelona karşısında nasıl bir hazırlık yapıyorsan, Adana Demirspor karşısında da benzer hazırlığı yapan birisiyim ben. Futbolu çok iyi bildiğimi düşünen birisiyim. Bu oyunun doğruları var ve bunu yapmak önemli. Karabükspor’un durumu futbolun temel problemlerinden birisi olan kulüplerin mali problemi. Bugünkü şartlarda bugün yaptıkları savunma benim itiraz ettiğim bir durum değil. Doğrusunu yapıyorlar. Benim itiraz ettiğim nokta oyunu çok ağırlaştırmaları oldu. Benim de hoşgörülü olabileceğim bir nokta var ama bunun da ötesine götürdüler. Maçın 36. dakikasında topun oyunda kalma süresi 14 dakikaydı. Bu tip takımlara karşı topu hızlandıramadığınız zaman boş alan yakalamak zor oluyor. Böyle olunca da kolay olmuyor. Bugün baskımız da iyi değildi. Bunu yapamayınca rakip kapanma halini çok daha rahat yaptı. Beni endişelendiren nokta rakiplerin durumundan ziyade, bizim rakiplere karşı yapabileceklerimiz. Bu yarın Beşiktaş deplasmanında da aynı şekilde olacak diğer rakiplere karşı da. TFF’nin çok ivedi olarak kulüplerin mali yapısıyla ilgili, özellikle de kulüplerin alacaklarıyla ilgili bir şeyler yapması gerekiyor. Karabükspor bugün saygı duyulması gereken bir oyun oynadı. Mali problemler, en azından el atılması gereken problemlerden birisi. UEFA’nın yaptırımı, TFF tarafından da uygulanmalı. Bu oyunu üst seviyeye taşımak için önce temel problemleri ortadan kaldırmak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“ÇALIŞTIĞIM KULÜP DIŞINDA HİÇBİR ŞEY UMURUMDA DEĞİL”

Valbuena’nın ben buradayım demesine çok sevindim. Bütün oyuncularımız bu iş için çalışıyor. Valbuena burada ve ikinci yarıda çok faydalı oynadı. Zaten bu takım kazanan bir takımdı ve Valbuena bu takımın ana parçalarından birisi. Ancak futbol tek taraflı bir oyun değil. Valbuena bize doğru geldikçe biz de ona doğru daha kolay gideceğiz. O zaman da bu hareketlere gerek kalmayacak. Çalıştığım kurumun değerlerine uygun hareket etmeye çalışıyorum. Ben olaylara takım gözünde bakıyorum. Bu takımı seven milyonlarca insan var. Bu ne benim keyfime, ne de futbolcunun keyfine bağlı bir durum. Bunun dışındaki hiçbir şey umurumda değil. Tudor’a meslektaş olarak geçmiş olsun diyorum. Galatasaray’ın yapısıyla ilgili söyleyecek bir şeyim yok. Bizim mesleğin yapısı bu. Geçen sene yapılan bir araştırma, Türkiye’deki antrenörlerin görev süresi ortalama 14 haftadır. Bir takımda bazı şeylerin oturması uzun bir süreçtir. 6 aya yakın süredir çalışıyoruz ama hala yüzde 60’lardayız. İnsan alışkanlıklarını değiştirmek zor” diye konuştu.

“TAKIMDAKİ YÜKSELİŞİN SEBEBİNİ ANLATMAYA VAKİT YETMEZ”

Osmanlıspor maçının ardından yaşanan yükselişle ilgili neyin değiştiği sorusunun sorulduğu Kocaman, “Kesin şu durumdan dolayı demek doğru değil. Ben aynı benim, oyuncular da aynı. Bazen bir şeylerin görülmesi için dibi görmekte fayda var. Bu noktada kalabiliyorsunuz da, zıplayabiliyorsunuz da. Bunu açıklamak çok kolay değil. 1, 2 faktörle bunu açıklamak çok kolay değil. Bütünü oluşturmak için konuşmak gerekir ve bunun için de fazla zaman yok” cevabını verdi.

Takımın şu anda yüzde 70 seviyelerinde olduğunu sözlerine ekleyen Kocaman, “Bizim baktığımız yerden, bence şu andaki oyunumuz yüzde 70’ler civarında diye tahmin ediyorum. Bu tip maçlar çok fazlasıyla oynanacaktır. Ama oyun değerleri olarak, bütün olarak bakıldığında yüzde 70’lerde olduğunu düşünüyorum. Yol alacak mesafemiz var ve oyun değerleri bunu gösteriyor. Konyaspor ve İstanbulspor maçlarını aradan çıkarmamız gerekiyor ve devre arasına böyle bakacağız. Benim yakınmalarım yoktur. Ama Konyaspor maçında zorluk derecesi artmış bir maç oynayacağız. Savunmadaki 3 ismimiz oynamayacak. Yüzde 60-70 dediğim noktayı devre arasında yüzde 10 daha yükseltirsek, bizim için makul seviyeye gelir” dedi.

Kocaman son olarak takımın ligdeki durumuyla ilgili olarak, “7-8 hafta öncesinden bu durumda olacağımızı düşünmek çok kolay değildi. Son derece iyi olduğumuzu söyleyebilirim. 18 hafta var. Kimseye ihtiyacımız olmadan kendi göbeğimizi kendimiz kesebilecek noktadayız ve bu bence Allah'ın lütfu” diyerek sözlerini tamamladı.