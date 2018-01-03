Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fatih Terim'in gelişiyle Galatasaray'da teknik kadro yeniden şekilleniyor. Sarı-kırmızılılarda kaleci antrenörü Claudio Taffarel, sosyal medya hesabından Galatasaray'a döndüğünü açıkladı.

Türkçe bir açıklama da yapan Brezilyalı antrenör şu ifadeleri kullandı:

Gerek futbolcu olarak gerekse teknik ekipte çalışmak suretiyle nice mutluluklar yaşadığım kulübüm Galatasaray’a yeniden dönmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bana yeniden bu fırsatı veren yönetim kuruluna ve özellikle Sayın Fatih Terim’e beraber çalışma fırsatı verdiği için teşekkür ederim . Evet Cimbom nerde kalmıştık!