Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ın kaptanı Oğuzhan Özyakup, Antalya’da düzenlediği basın toplantısında yeni sözleşmeyle ilgili taraftarı sevindirecek açıklamalar yaptı. “Beşiktaş’la sözleşme konusunda bir problem yaşayacağımı kimse düşünemez” diyen yıldız oyuncu “Burası ailem, evim. Başkanımız zaten açıklamayı yaptı. Kulüp de yakın zamanda gereken açıklamayı yapar. Sözleşmeyle ilgili fazla konuşacak bir şey yok” diyerek sözleşme uzatacağını müjdeledi. Oğuzhan, Şampiyonlar Ligi’ndeki hedefleriyle ilgili olarak ise “Bayern bu turda olmasa diğer turda karşımıza gelecekti. Kolay rakip zaten yok. Biz oraya grup lideri olarak gideceğiz. Onlar da kalitemizin farkında. Kimseden çekindiğimiz bir şey yok” dedi.

"Güneş’le geliştik"

Beşiktaş’ın dinamosu Atiba Hutchinson, “İlk geldiğim takım kalitesi bugünkünden daha aşağıdaydı. Bunu kabul etmek lazım. Deneyim anlamında da farklı bir takım. Şenol Güneş’in ciddi katkısı var. Farklı bir oyun şekli ortaya çıkardı. Hücum odaklı oynuyoruz. Bize bunu öğretti. Avrupa maçlarında bu durum kalitesi yüksek takımlara karşı ciddi bir fark oluşturmamızı sağladı” açıklaması yaptı.

"Cenk başarılı olur"

Cenk Tosun’un takımdan gidişine hem üzüldüğünü hem de sevindiğini söyleyen Oğuzhan “Cenk benim için takım arkadaşından öte bir kardeş gibi. Dört senedir beraberiz. Ailemden çok onu görüyordum. Gitmesine üzüldük; ama kendisi için güzel bir şeydi. Hedefleri vardı. Eminim Cenk orada başarılı olacak” dedi.