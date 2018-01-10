Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kendi oyunculuk döneminde bir antrenör, bir malzemeci ve bir masörün yettiğini söyleyen Güneş, “Şimdi biz eksikleri konuştuğumuz için çok takılıyoruz. Ama bugün çok büyük bir gelişme var. O günden bugüne kadar çok şikâyet ettiğimiz noktalar oluyor ama başarı geldikçe daha çok istiyoruz” dedi.



Gerekirse transfer yapma

Kulüplerin oyuncusuna para veremeyecek durumda olduğunun da altını çizen Güneş, “Futbolcular parasını alamazken bir bakıyorsun transfer yapılıyor. Ben başkana ‘Gerekirse transfer yapma, futbolcuların paralarını öde’ diyorum. Futbolcular böylece işine odaklanabilir” ifadelerini kullandı. Güney Kore’de çalışırken bu konularda hiç sıkıntı yaşamadığını dile getiren tecrübeli hoca, “Ben Güney Kore’de üç sene çalıştım. Ayın 25’inde maaşımı alıyordum. 26’sı hiç olmadı” dedi.