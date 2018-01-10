Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sürpriz bir şekilde eski gözdesi Oumar Niasse’yi gündeme alan Cimbom, İngiliz kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.

Transferde öncelikle sol bek arayan Galatasaray ani bir manevrayla golcü harekatına da başladı. Fatih Terim'in isteği üzerine kolları sıvayan Cimbom, Cenk Tosun'un transferi sonrası satış listesine konulan Oumar Niasse'yi bünyesine katmak için hamle yaptı.

İngiliz ekibiyle görüşen Galatasaray, 27 yaşındaki golcüyü satın alma opsiyonlu kiralamak için teklifte bulundu. Everton ilk planda kiralamaya sıcak bakmasa da Senegalli yıldızın Galatasaray'a gelmek istemesi üzerine kararını değiştirebileceğinin işaretlerini verdi.

Sarı-kırmızılı ekip şimdi Everton'dan gelecek yanıtı bekliyor. Senegalli santrforla Crystal Palace, Brighton&Hove Albion ve West Bromwich Albion da ilgileniyor ancak Niasse'nin tercihi G.Saray'ın şansını artırıyor.

Sözleşmesi 2020'de bitecek olan Niasse, Everton'da bu sezon toplam 16 maçta 9 gol attı, 3 asist yaptı. (Fotomaç)