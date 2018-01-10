Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın geçen sezon başında Benfica'dan 2 yıllığına kiraladığı Anderson Talisca'nın, Portekiz ekibiyle sözleşme yenilediği iddia edildi.

O Jogo'daki habere göre Beşiktaş'ın satın alma opsiyonuna sahip olduğu Talisca, bonservisini elinde bulunduran Benfica'yla yeniden anlaştı.

BENFICA'NIN ELİ GÜÇLENDİ

Haberin detayında Talisca'nın yeni sözleşmesinin 2021 yılına kadar geçerli olduğu öne sürülürken bu anlaşma sonrası, özellikle geçen sezon Beşiktaş'ta çok iyi bir performans gösteren Brezilyalı yıldızın satışı için Benfica'nın elini güçlendirdiğinin altı çizildi.