Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma giyen Mesut Özil, aralık ayının futbolcusu seçildi.

Geçen yıl aralık ayında altı karşılaşmada forma giyen, Newcastle United ve Liverpool maçlarında birer gol atan 29 yaşındaki Mesut Özil, ayın futbolcusu oylamasında kasım ayının ardından aralık ayında da en fazla oyu alan isim oldu.

Arsenal ile sözleşme yenilemeyen ve takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyan Türk asıllı Alman futbolcu, oylamada Jack Wilshere, Alexis Sanchez ve Ainsley Maitland-Niles'i geride bıraktı.