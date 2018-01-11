Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erken seçime neden gittiğini anlatan Özbek, “Bu takımın şampiyon olamayacağı şeklinde hemen bir kanaat oluştu. Ve bu da Galatasaraylıların içerisinde oldu. Ben halen diyorum: Şampiyonluğa gidiyoruz. Galatasaray’ın menfaatine bir kötü durum gelmesin diye seçimleri 3 ay erkene çektik. Bu sebeple tüzükte de bir değişikliğe gideceğiz” ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek, Arda Turan’ın ‘Ben Fatih Terim’le çalışmam’ dediği öne sürülen haberle ilgili sert konuştu ve “Habere göre, Arda Turan, ‘Fatih Terim’in olduğu yerde ben çalışmam’ demiş. Arda böyle bir şey söylemez. Bu terbiyesizliği yapmaz” dedi. Özbek “Fatih Altaylı diyor ki, Arda Turan haberini ben yaptırmışım. Yahu insaf! Senin müdür olduğun bir gazetede böyle bir haber yapılacak, bunu da ben mi yaptıracağım? Fatih Altaylı seni affetmiyorum” diye konuştu.