Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rıza Çalımbay’ın gözü yolda. Bordo-mavili takımı yeniden şampiyonluk potasına sokan başarılı teknik adam, Boca Joniors’a satılan Emmanuel Mas’ın yerini gelecek sol beki bekliyor. Listeye birçok oyuncu girerken öne çıkan ve transferi bitme noktasına gelen, Çek futbolcu Filip Novak oldu. Danimarka ekibi Midtjylland’da forma giyen 27 yaşındaki futbolcu ile her konuda anlaşma sağlandı. Kulübüyle de ciddi bir mesafe alındı. Bonservis bedeli olarak 3 milyon avrodan kapıyı açan Midtjylland yönetimi, Trabzonspor’un sıkı pazarlığı sonrası 1,5 milyon avroya kadar indi. Karadeniz ekibi işi 1 milyon 250 bin avroya bitirmek istiyor. Sebebi ise UEFA ile yaptığı anlaşma ve hesabında açık vermeme garantisi. Başkan Muharrem Usta ile detaylı bir transfer zirvesi yapan Çalımbay, stopere de mutlaka takviye yapılması gerektiğini belirtmişti. O bölge için de öne çıkan isim Panathinaikos forması giyen Rodrigo Moledo’ydu. Transferin bir hafta içinde netleşmesi ve yeni isimlerin takıma katılması bekleniyor. Kulübün ekonomik durumunu düşünerek muhtemel bir transfer olmaması hâlini de dikkate alan Rıza Çalımbay’ın içeriden çözüm için alternatif planlar yaptığı da ifade ediliyor.