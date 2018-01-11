Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in ikinci yarısına Antalya’da kamp yaparak hazırlanan sarı-kırmızılılar, bu sabah antrenman gerçekleştirdi. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman dayanıklılık ve 5’e 2 top kapma ile devam etti. İdmanın sonuna doğru futbolcular açma ve germe çalışmaları yaparken kaleciler ise ayrı olarak hazırlıklarını sürdürdü. 5’e 2 top kapma çalışmasına antrenör Ümit Davala’nın da katılması dikkat çekti.