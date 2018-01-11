Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bordo-Mavililer’e geldiği günden bu yana hayal kırıklığı yaşatan Fabian Castillo, teknik direktör Rıza Çalımbay’ın da gözüne giremedi. 54 yaşındaki teknik adamın, alternatif olarak düşündüğü Kolombiyalı futbolcu isyan bayrağını açtı. Geçtiğimiz günlerde yapılan barbekü partisinde Başkan Muharrem Usta ile özel olarak görüşen 25 yaşındaki futbolcu, takımdan ayrılmak istediğini belirtti. Başta Valencia ve Villarreal olmak üzere birkaç talibi bulunan yıldız oyuncunun, artık takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken Fırtına, Castillo için 5 milyon Euro talep ediyor. Trabzonspor kariyeri boyunca 44 maça çıkan deneyimli futbolcu, 3 gol, 6 asistlik performans sergiledi.