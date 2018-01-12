Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Trabzonspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay, oyuncuların hırsından ve gayretinden memnun olduğunu söyledi. 1461 Trabzon ile yapılan hazırlık maçının ardından oyuncularını dinlendiren tecrübeli hoca, ikinci yarıda çok zorlu bir periyodun kendilerini beklediğini söyledi. İlk yarının son haftalarında yaptıkları çıkışla zirveye yaklaştıklarını hatırlatan Çalımbay “Taraftarımızın ve camianın beklentilerinin farkındayız. İkinci yarıdaki her maça final gözüyle bakıyoruz. Çok sıkı bir şekilde hazırlanıyoruz. Zorlu maraton için hem fizik hem mental olarak hazır olmalıyız” dedi.



Herkes çok gayretli

Hem ligde zirveyi hem de kupada şampiyonluğu kovalayacaklarını söyleyen Rıza Hoca “Trabzonspor taraftarıyla bütünleştiği zamanlarda hep başarıyı kovalamıştır. Önce kupa maçına ardından lig maçına çıkacağız. Artık telafisi olmayan maçlar oynayacağız” ifadelerini kullandı. Yönetimin transferi bitirmek için yoğun çaba harcadığına değinen Çalımbay “Bir kanat oyuncusu almamız şart. Devre arası transferleri zordur. Bununla ilgili net bir şey şu anda yok. Arkadaşlarımızdan hepsinin kapasitelerinin üzerine çıkmalarını istiyoruz. Herkes gayretli. Daha gayretli olmasını istediğimiz oyuncular var” dedi.

Burak Yılmaz’a flaş teklif

Trabzonspor’un sezon başında Çin’in Beijing Guoan takımından kadrosuna kattığı Burak Yılmaz’a yine Çin’den dev bir teklifin geldiği ortaya çıktı. Shanghai takımının Burak Yılmaz için Trabzonspor’a 25 milyon avro civarında bir rakam sunduğu ve bu teklif karşısında da başkan Muharrem Usta’nın kafasının karıştığı belirtildi.

Novak’ta sona doğru

Sol beke takviye isteyen Trabzonspor, bir süredir uğraş verdiği Filip Novak transferinde artık son düzlükte. Birkaç güne kadar imzaların atılacağı iddia edildi. Midtjylland’lı 27 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonlu kiralanacağı belirtildi. Konuşulan bonservis rakamı 1.5 milyon avro ve sözleşme 2.5 yıllık olacak.