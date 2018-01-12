Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

F.Bahçe’nin teknik patronu Aykut Kocaman Tivibuspor’a konuştu. Sezon başı düşüşü, Osmanlı maçıyla gidişi ve geri dönüşü sürecini yineleyen Aykut Hoca’nın en dikkat çekici sözleri ‘oyun felsefesi’ üzerine olanlarıydı. “Makyaj yapmak kısa vadeli, getirdiğinden çok götürüyor. Problemlere yönelmek doğru olanı” diyen Kocaman yeniden takımın başına geçişini ikinci dönem olarak belirtirken, “Rekabet ve forma adaleti yerine oturdu bu dönemde. İşini doğru yapanlar, düzgün çalışanlar takımda yer aldı. Adalet olunca hafif hafif inanma başlıyor. İyi olan oynayınca geride kalan oyuncu çalışmasını artırıyor” vurgusunda bulundu.



Valbuena da uyacak

“Temel amacım F.Bahçe’nin 3. bölge takımı olması” diyen Aykut Hoca, “Futbolda artık sadece hücum veya sadece savunma yok. Büyük takımsan aldığın topu da kolay vermeyeceksin. 10 kişinin birlikte hareket etmesi gerekiyor. Hatta kaleci de işin içinde” ifadelerini kullanırken, “Oyuncunun özgürlüğünü kısıtlamıyoruz. Hepsi ayrı bir enstrüman çalıyor ama burası bir orkestra. Aynı müziği yapmalıyız. Valbuena da buna dahil, bu kadar basit. Herkes kendi özelliklerini kullansa da bu takım formatı içinde olacak. O zaman doyumsuz bir yere doğru gideriz” şeklinde konuştu.



En ciddi rakip Başakşehir

Kocaman şöyle devam etti: Topu kaybettiğimizde savunma forvetten başlar, yoksa iş sıradanlaşır. Esas güç atak ve savunmayı iç içe yapmak. Onlarca, bin kilometre koşacak oyuncu lazım. Bu olmadan olmuyor. Yanlış olabilir ama Ozan’la ilgili karar aldık. Benim kafamdaki oyun formatında Ozan yok. Janssen ve Soldado’yu daha verimli hale getirmeliyiz. İkinci yarıda en büyük gayretim bu yönde olacak. Buna Fernandao da dahil. En ciddi rakibimiz Başakşehir diyebilirim. Son 3 sezondur zirvedeler ve bunun zorluğunu öğreniyorlar.

Zirvede bitireceğiz

Geçen sezon Van der Wiel’i kesen, şimdi de Isla’yı kulübeye çivileyen Şener Özbayraklı’dan iddialı açıklamalar geldi. Eskiden sadece oynamak için çaba gösterdiğini belirten Şener “Artık mantalitemi değiştirdim. Şimdi takımın kazanması için mücadele ediyorum” dedi. Aykut Kocaman’ın adaletine inandığını belirten Şener “Hocamız çalışana forma veriyor” vurgusu yaparken “Hatalardan ders alıp en üst seviyeye ulaşmak için çaba göstermelisiniz. Yoksa şans geldiğinde oynayamazsınız” sözleriyle de adeta Ozan Tufan’ın kulağını çınlattı.

Ofansı sevdiğini ama önceliğinin defans olduğunu dile getiren Şener, şampiyonluk için ise son derece emin ifadeler kullandı. “Alt liglerde yarı final, final oynadım ama şampiyonluk yaşayamadım” diyen millî oyuncu, “Takım içerisinde çok güzel bir atmosfer var. Şampiyonluk inancımız çok üst düzeyde. İnşallah sezon sonunda kupayı kaldıracağız” açıklamasında bulundu. Göztepe ve Trabzon maçlarının önemine değinen Şener, “İlk iki haftada oynayacağımız bu maçları kazanırsak önümüz açılır yorumu yaptı.