Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngilizler'in Badou N'Diaye aşkı bitmek bilmiyor. Sarı-kırmızılıların sezon başında Osmanlıspor'dan transfer ettiği Badou N'Diaye için Stoke City'nin ısrarı devam ediyor.

G.SARAY'A PİYANGO



Fransız medyası, İngiliz temsilcisinin N'Diaye için rakamı 20 milyon euroya kadar çıkardığını iddia ederek, "G.Saray'a piyango" başlığını attı.

TERİM BIRAKMADI



Haberde G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim'in bu transfer söylentisiyle ilgili yorumları da yer aldı. Terim'in, N'Diaye'nin gidişine izin vermediği ve onunla çalışmaya devam etmek istediği vurgulandı.



YÖNETİMİN KAFASI İSE KARIŞIK



Haberde G.Saray Yönetimi'nin 20 milyon euroluk teklif sonrası kafasının karışık olduğu iddia edildi. Kimi yöneticilerin bu transfere sıcak baktığı yorumlarına yer verildi.

7.5 MİLYON EUROYA ALINDI



Cimbom, N'Diaye'yi sezon başında Osmanlıspor'dan 7.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmişti. 27 yaşındaki Senegalli futbolcu, sezonun ilk yarısında orta sahada iyi bir performans sergiledi.