Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ın transfer gündemindeki Cyle Larin dün gece İstanbul’a geldi. ABD Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Orlando City’de forma giyen Larin, bugün Beşiktaşlı yöneticiler ile bir araya gelecek ve transfer durumunu görüşecek. Atiba Hutchinson’ın önerdiği Kanadalı 22 yaşındaki golcü ile daha önce 4,5 yıllığına anlaşmaya varılmıştı. Transferin önündeki tek engel, ABD Ligi kuralları gereğince bu ligden başka bir lige transfer gerçekleşirse oyuncu için federasyona ödenecek olan para… Larin için 5 milyon avro gibi bir rakamın federasyon tarafından talep edilirken, Beşiktaş ise bunu cüzi bir rakama çekmeye çalışıyor. Yaklaşık 1 yıldır siyah-beyazlıların gündeminde olan Larin, İstanbul’da görüşmeler yapıldıktan sonra sağlık kontrolünden geçecek. Bir problem çıkmazsa Kanadalı oyuncu kendisini Beşiktaşlı yapan imzayı atacak.



Kiralanabilir

Bu arada yönetimin asıl transferinin Cyle Larin olmadığı ve golcü takviyesini Şampiyonlar Ligi’ne katkı verebilecek düzeyde tecrübeli bir isimle yapmayı planladığı öğrenildi. Buna göre eğer Beşiktaş istediği çapta bir oyuncu transfer ettiği taktirde Kanadalı Larin başka bir takıma kiralık olarak gönderilebilir. 22 yaşındaki oyuncunun daha önce Avrupa’da oynamamış olması ve Süper Lig’i de hiç tanımaması sebebiyle tecrübe kazanması amacıyla Anadolu kulüplerinden birine kiralanabileceği gelen bilgiler arasında.

Cenk Tosun sahnede!

Rekor transfer ücretiyle Beşiktaş’tan İngiliz ekibi Everton’a imza atan golcü futbolcu Cenk Tosun yeni takımıyla ilk idmanına çıktı. Ayrıca golcü futbolcu bugün Tottenham Hotspur ile oynayacağı maçın kadrosuna alındı. Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce, basın toplantısında “Cenk umarım bugün istediği gibi hızlı bir başlangıca imza atar ve her zamanki performansını sahaya yansıtır. Onun sayesinde hücum yönümüz, rakipler için daha büyük tehdit oluşturacak. Ara transfer sezonunda gelerek yeni bir takıma alışmak kolay değildir. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor.” diye görüş belirtti. Saat 20.30’da başlayacak Tottenham-Everton maçı S Sport’tan canlı yayınlanacak.

Efendilik kazandı!

Beşiktaş, Antalya kampının ikinci hazırlık maçında Arnavutluk ekibi Skenderbeu’yu 3-2 mağlup etti. Maçın 14. dakikasında Mustafa Pektemek skoru

1-0 yapan golü attı ancak rakip takım yerde yatan oyuncuları olduğu gerekçesiyle hakeme itiraz etti. Şenol Güneş’in talimatıyla Beşiktaşlı oyuncular Ali Sowe’un golü atmasına izin verdi ve skor 1-1’e geldi. Beşiktaş 52’de Mustafa Pektemek ve 62’de Negredo’nun golleriyle 3-1 öne geçti. Sabien’in 89’daki penaltı golüyle maç 3-2 sona erdi. Beşiktaş bu maç ile beraber 10 günlük Antalya kampını tamamladı. Maçın ardından İstanbul’a dönen siyah-beyazlılar 2 gün izin yapacak.