Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Spor Kulübü ve Turkcell arasında dijital iş birliği anlaşması imzalandı. İmza törenine Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu’nun yanı sıra Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün ve Galatasaray CEO’su Ali Öğüdücü katıldı. Anlaşmayla Galatasaray Spor Kulübü’nün dijitalleşmesinin ilk adımı olarak Turkcell, sarı-kırmızı renklere gönül verenler için takımlarına destek olabilecekleri üç özel dijital paketi satışa sunacak. Paketler, 15 Ocak’tan itibaren Turkcell satış kanallarından ve 2200’a SMS göndererek satın alınabilecek. Taraftarlar paketlerle ilgili bilgilere GSStore’lardan da ulaşabilecek. ‘Sarı’, ‘Kırmızı’ ve ‘Şampiyon’ isimli özel dijital paketlerle taraftarlar bir yandan takımlarına destek olurken diğer yandan ayrıcalıklı olarak Turkcell’in dijital servislerinden faydalanabilecek. Mesela, 9 TL’lik ‘Şampiyon Paketi’ni tercih edenler Galatasaray’ın her golünde 100 MB’lık internet kazanacak.



Kazancın sonu yok

İmza töreninde konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek “ Şampiyonluk hedefimize adım adım ilerlediğimiz bugünlerde taraftarlarımızdan ‘Sarı’, ‘Kırmızı’ ve ‘Şampiyon’ paketlerinden birini alarak kulübümüze desteklerini bir kez daha göstermelerini bekliyoruz. Bu iş ortaklığı, aynı zamanda Galatasaray’a yüksek seviyede bir gelir projesi. 100 milyon’u geçiyor 150-200 milyon mertebesine çıkıyor. Bu projeyi başarıya götürmek zorundayız. Kısa sürede Galatasaray, bu çerçevede 100-150 milyon TL gibi 5 yıl içinde üreteceği bir gelire sahip oluyor. Sonu yok... 35 milyon taraftarımızın 1 milyonunu bile harekete geçirsek çok büyük rakamlar ortaya çıkıyor. Galatasaray’ın beklentisi 150 milyon TL ve üzerine çıkan rakamlar. Bu projeyi yaparken ‘Hep birlikte yaptık’ duygusu daha önemli. Bu yönüyle daha önemli. Bütün Galatasaraylılar bu projenin bir parçası olsun, sonunda hep birlikte şampiyonluklara sevinelim” ifadelerini kullandı.