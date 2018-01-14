Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Al Ahli takımında forma giyen Senegalli yıldızı sezon sonuna kadar kiralayan yeşil-beyazlı kulüp, transferi sosyal medya hesaplarından “Sow başlıyor” başlığıyla duyurdu. Öte yandan dün Bursa’da olan golcü oyuncu yeniden Süper Lig’e döndüğü için çok mutlu olduğunu söyledi. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe kadrosunda yer alan Sow, ligde 25 maçta 12 gol kaydetmişti.