Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Barcelona’dan Başakşehir’e kiralanan ve dün İstanbul’a gelen Arda Turan’a Galatasaray taraftarlarının tepkisi çığ gibi büyüyor…

Türkiye’ye tekrar dönen Arda Turan, Instagram’da eski takım arkadaşı Selçuk İnan’ı sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle takipten çıkardı. Bunun üzerine sarı kırmızılı taraftarlar da sosyal medyada #UNFArda etiketiyle bir kampanya başlattı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Barcelona’da oynadığı dönemde katıldığı bir televizyon programında ‘Türkiye’ye dönersem Galatasaray’dan başka bir takımda oynamam’ diyen eski kaptanlarının bu görüntülerini sosyal medyadan paylaşan sarı kırmızılı taraftarlar, twitter ve Instagram’da ‘Arda’yı takipten çıkarma kampanyası’ başlattı.

IŞIL ALBEN’DEN METİN OKTAY’LI GÖNDERME

Yaşanan gelişmelerin ardından Galatasaray’ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera ve kadın basketbol takımının kaptanı Işıl Alben de Arda’yı Instagram’dan sildi. Metin Oktay’ın “Bizi sevenleri üzmeyelim baba” mesajını paylaşan Alben’in Arda’ya gönderme yaptığı ve kampanyaya destek olduğu öne sürüldü. Arda’nın Twitter hesabındaki takipçi sayısının bu krizin ardından bir hayli azaldığı görüldü.

Başakşehir’deki yeni takım arkadaşlarını takip etmeye başlayan Arda Turan’ın Milli Takım’da ve Galatasaray’da aralarının çok iyi olduğu bilinen Selçuk’u neden takipten çıkardığı ise hala bilinmiyor.