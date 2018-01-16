USH CSKA Arena’da oynanacak olan karşılaşma TSİ 20.00’de başlayacak. Avrupa arenasındaki 609. maçına çıkacak olan Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 608 karşılaşmada 338 galibiyet ve 270 yenilgi aldı. 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague’de ise 361. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 360 karşılaşmada 181 galibiyet ve 179 yenilgi elde etti.
9 GALİBİYET, 15 MAĞLUBİYET
Anadolu Efes ile CSKA Moskova Avrupa kupalarında bugüne kadar 24 kez karşılaşırken, İstanbul ekibi 9 galibiyet ve 15 mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan 7 maçta takımımız 6 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde ederken, Turkish Airlines Euroleague’de iki takım arasında oynanan 17 karşılaşmada Efes 3 galibiyet ve 14 mağlubiyet elde etti.
Turkish Airlines Euroleague’in 17. haftasında Anadolu Efes, Sırbistan’ın Kızılyıldız MTS takımını Sinan Erdem Spor Salonu’nda 104-95 mağlup etmiş, CSKA Moskova ise İtalya’nın AX Armani Exchange Olimpia Milan takımını deplasmanda 107-81 yenmişti. Euroleague’de 17. haftanın ardından Anadolu Efes 5 galibiyet ve 12 mağlubiyet ile 15. sırada, CSKA Moskova ise 13 galibiyet ve 4 mağlubiyet ile 1. sırada yer alıyor.