Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

USH CSKA Arena’da oynanacak olan karşılaşma TSİ 20.00’de başlayacak. Avrupa arenasındaki 609. maçına çıkacak olan Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 608 karşılaşmada 338 galibiyet ve 270 yenilgi aldı. 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague’de ise 361. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 360 karşılaşmada 181 galibiyet ve 179 yenilgi elde etti.

9 GALİBİYET, 15 MAĞLUBİYET

Anadolu Efes ile CSKA Moskova Avrupa kupalarında bugüne kadar 24 kez karşılaşırken, İstanbul ekibi 9 galibiyet ve 15 mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan 7 maçta takımımız 6 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde ederken, Turkish Airlines Euroleague’de iki takım arasında oynanan 17 karşılaşmada Efes 3 galibiyet ve 14 mağlubiyet elde etti.

Turkish Airlines Euroleague’in 17. haftasında Anadolu Efes, Sırbistan’ın Kızılyıldız MTS takımını Sinan Erdem Spor Salonu’nda 104-95 mağlup etmiş, CSKA Moskova ise İtalya’nın AX Armani Exchange Olimpia Milan takımını deplasmanda 107-81 yenmişti. Euroleague’de 17. haftanın ardından Anadolu Efes 5 galibiyet ve 12 mağlubiyet ile 15. sırada, CSKA Moskova ise 13 galibiyet ve 4 mağlubiyet ile 1. sırada yer alıyor.