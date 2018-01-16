Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin genç stoperi Yiğithan Güveli, İstanbulspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçında sakatlık geçirdi.

Kiralık olarak Sparta Rotterdam'a gitmeye hazırlanan ancak çalışma izninin yetişmemesi nedeniyle İstanbul'da kalarak İstanbulspor maçının kadrosuna dahil edilen genç oyuncu, 17. dakikada Ali Dere'nin topla çıktığı pozisyonda çimlere takılarak yerde kaldı.

Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından oyuna devam edemeyen Yiğithan, sahayı sedyeyle ve gözyaşlarıyla terk etti. Genç stoperin yerine Martin Skrtel oyuna dahil oldu.