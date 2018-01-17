Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’da sakatlığı bulunan Fernando Reges açıklamalarda bulundu. Brezilyalı orta saha “Tek hayalim sahalara dönmek ve arkadaşlarımla birlikte mücadele etmek. Antrenman şartlarımız iyi. Mayısta şampiyonluk istiyoruz. Bu hazırlık dönemiyle birlikte 2. devreye iyi bir giriş yapmak istiyoruz” dedi. G.Saray’da adaptasyon sürecini çabuk atlattığını ifade eden Fernando “Öyle oldum ki, 5-6 senedir burada yaşıyor gibiyim. Taraftarıma da burada çok teşekkür ederim” diye konuştu. Bu zamana kadar çok büyük hocalarla çalıştığını hatırlatan Fernando “Şimdi de Fatih Hoca geldi. Zaten başarıları da ortada. Eski başarılarını yeniden yaşamak istiyoruz. Aramızda baba oğul ilişkisi var. İnanılmaz bir insan. Baba gibi, bize evladı gibi yaklaşıyor. Sahada bize özgürlük veriyor. Gerçekten hocam ile karakterimiz uyuşuyor. Şampiyonluk yaşamak sonraki yıllarda da bunu devam ettirmek istiyorum” ifadelerini kullandı.