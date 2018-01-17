Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Akın Çorap Giresunspor'la karşılaşacak olan Medipol Başakşehir'de yıldız oyuncu Arda Turan kadroya alınmadı. Barcelona'dan kiralık olarak Başakşehir'e transfer olan Arda Turan, antrenman eksiği nedeniyle Giresunspor mücadelesinde forma giymeyecek.