Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osmanlıspor maçının ardından Isparta’da şehit olan askerlere değinen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "3 şehidimiz vardı. İnşallah bu tip ölüm haberlerini bir daha duymayız. Ölenlere Allah’tan rahmet diliyoruz, yakınlarının da başı sağ olsun. Türkiye’nin başı sağ olsun" şeklinde konuştu.