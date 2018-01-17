Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Brezilya Serie A ekiplerinden Flamengo'nun Vagner Love ısrarı sürüyor.

FLAMENGO ÜMİTLİ

Brezilya'nın ünlü Globo gazetesinin haberine göre Brezilya ekibi transferi Vagner Love ve Walace hamleleriyle noktalayacak. Love transferinde henüz Alanyaspor'dan olumlu bir sinyal gelmese de oyuncunun geri dönme istediği Flamengo'yu ümitlendiriyor.

GİRİŞİMLER DEVAM EDİYOR

Deneyimli forveti bonservissiz olarak kadrosuna katmanın planlarını yapan Flamengo kiralama yöntemini de devreye sokmuş fakat Alanyaspor'u ikna edememişti. Brezilya ekibi transferin gerçekleşmesi için girişimlerine devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Flamengo kulübü avukatı Diogo souza sosyal meyda hesabından Vagner Love ile bir fotoğrafını paylaşmış ve "Alanyaspor Kulübü oyuncunun iki aylık maaşını ödemediğini ve oyuncunun da Brezilya'ya geri dönme isteği olduğunu biliyoruz" demişti.