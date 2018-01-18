Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İki kulüp yetkilileri, sözleşmesi sezon sonunda bitecek 25 yaşındaki oyuncu için masaya oturdu. Galatasaray, Uğur'u 500 bin euro karşılığında renklerine bağlamak amacında.

Devre arasında transfere büyük bütçeler ayırmayı düşünmeyen sarı kırmızılı yönetim, Uğur'u kadroya katmanın hesaplarını yapıyor. Gençlerbirliği'nin kaptanının da transfere sıcak baktığı ve kulüplerin anlaşması halinde sarı kırmızılı kulübe gelmek istediği ifade edildi.

Bu sezon 15 lig, 4 kupa olmak üzere 19 maça çıkan Uğur Çiftçi 1 gol 1 asist ile oynadı. Gençlerbirliği altyapısından yetişen uğur, 2010-2011 sezonundan beri Süper Lig'de forma giyiyor.