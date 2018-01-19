Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2011’de yaptığı tercihle kendisinin ve ailesinin geleceğini garanti altına aldığını belirten yıldız oyuncu “Herkes çalıştığı işi para kazanmak için yapıyor. Yaptığım tercih sebebiyle pişman değilim çünkü kazandığım parayla ülkemde suyu olmayan köylere su tankları yaptırdım ve kendime ait yardım kuruluşumla birçok insana yardımda bulundum” dedi.