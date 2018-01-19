Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İslam Slimani transferini mali açıdan en uygun koşullarla bitirmek için yoğun çaba harcayan Beşiktaş yönetimi, West Ham United forması giyen Diafra Sakho'yu da listeye aldı. Fikret Orman, Slimani olmazsa rotayı Senegalli forvete çevireceklerini ifade etti.

BEŞİKTAŞ'IN İKİ ALTERNATİFİ VAR



Golcü transferi için hafta başından bu yana İngiltere'de kıran kırana pazarlıklar yapan Beşiktaş yönetimi, İslam Slimani ve kulübü Leicester City ile son pürüzleri gidermek için seyahat süresini biraz daha uzattı. Planlanan takvime göre Cezayirli golcü Slimani'yi dün özel uçakla İstanbul'a getirmek isteyen fakat görüşmelerin uzaması nedeniyle bu hedefine ulaşamayan siyah-beyazlılar son kozlarını da oynadı.

Slimani transferi konusunda önemli adımlar atan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın, Everton ile Cenk Tosun için yürütülen pazarlıklar gibi işi çok sıkı tuttuğu aktarıldı. Mümkün olan en az maliyetle 29 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak isteyen Başkan Orman, pazarlık masasına Premier Lig ekibi West Ham United’da forma giyen Diafra Sakho'yu koz olarak sürdü.

LEİCESTER'DAN FORVET AÇIKLAMASI



Slimani için ısrarcı olduklarını dile getiren Orman’ın, West Ham ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 28 yaşındaki Senegalli forvet Sakho’yu alternatifler arasında tutuyor. İngiltere'ye menajer Ahmet Bulut'u gönderen Başkan Fikret Orman’ın birkaç gün içinde Slimani veya Sakho transferini noktalaması bekleniyor. Orman pazarlıkların anlaşma ile sonuçlanması kısa süre içinde golcü ile birlikte İstanbul'a gelecek.

Leicester City Teknik Direktörü Claude Puel, takımının Watford ile yapacağı maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Beşiktaş’ın kadrosuna katmak istediği Islam Slimani’nin geleceği hakkında açıklamada bulunan deneyimli teknik adam, "Başından beri söylüyorum, elimizde çok fazla forvet var. Takımda iyi bir denge oluşturmalıyız. Bakalım oyuncu başka kulüplerde oynama süresi bulabilecek mi, bulamayacak mı? Bu futbolcularla da bu konuyu görüşmeliyiz” dedi.