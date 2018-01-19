Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Profesyonel futbolcumuz İsmail Konuk ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedilmiştir. Kulübümüzde forma giydiği dönem ve ayrılırken her türlü kolaylığı sağlayarak pozitif bir tutum sergileyen Konuk’a teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz.”