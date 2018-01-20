İki takım arasında geride kalan 33 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 17-9 üstünlüğü bulunuyor, 7 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 47 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 35 gol gördü.
- Konya'daki maçlar
Trabzonspor, rakibine karşı deplasmanda son yıllarda zorlandı. Konya'daki en son galibiyetini 2010-2011 sezonunda 2-1'lik skorla alan bordo-mavililer, son 4 maçta 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı. Trabzonspor, Konya deplasmanında toplam 16 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. İki takım arasında ligin ilk haftasında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı bordo-mavililer, 2-1 kazanmıştı.