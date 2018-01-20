Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Medipol Başakşehir’de transfer çalışmaları devam ediyor. Barcelona’da forma giyen milli futbolcu Arda Turan’ı kadrosuna katarak dikkatleri üzerine çeken turuncu-lacivertliler, şimdi de eski Konyasporlu Bajic’i renklerine bağladı.

Başakşehir’in resmi sitesinden transfere ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, Bosna Hersekli futbolcu Riad Bajic’in transferi için kulübü Udinese ile anlaşmaya varmıştır. Buna göre Bajic, sezon sonuna kadar satın alma opsiyonlu kiralanmıştır. Riad Bajic’e aramıza hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."