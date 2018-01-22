Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lider Medipol Başakşehir, sezonun ikinci yarısının açılışını Bursa seferiyle yaptı. Ev sahibi Bursa’da yeni transfer Sow 11’deydi. İlk 45 dakikanın özetinde baskılı, istekli ve rakibe oyununu kabul ettiren bir “lider” izledik. Ki o “lider” takımın lider oyuncusu ön plandaydı ve tabelada etkisi çok fazlaydı. Artık klasik hale gelen duran topta Emre korneri kullandı Attamah ise kafayla ağları havalandırdı. O Attamah sevinci sırasındaki hareketi sebebiyle sarı gördü ve Karabük maçında cezalı duruma düştü. Başakşehir’in ilk devrede yüzde 68’e 32’lik üstünlüğü söz konusuydu. 42de Bursa’da Batalla sakatlanıp çıktı yerine Yusuf Erdoğan girdi.

Nerede kalmıştık!

Peki ikinci yarıda durum nasıldı? İlk dakikalar biraz baskın görünen bir Timsah vardı ancak golü yine Başakşehir buldu. Emre Belözoğlu önderliğinde etkili futbolunu sürdüren İstanbul ekibi, 58’deki güzel organizasyonda Emre’nin uzun pası Edin Visca’nın ortaya çıkardığı topta Mossora ile farkı ikiye çıkardı. Sonrasında Adebayor’un bir topu direkten geri geldi. 86’da ise Arda Turan kalitesinde bir gol izledik. Ceza sahası dışında topla buluşan ve önünü boşaltan millî oyuncu topu tavana astı. Başakşehir 3 puanı 3 golle aldı ve futbolseverlere “Nerede kalmıştık” mesajı yolladı.