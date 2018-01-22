Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Fenerbahçe kan terlediği Göztepe maçını son dakika golüyle kazanıp şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürürken teknik direktör Aykut Kocaman da derin bir nefes aldı. Her konuşmasında şampiyonluk vurgusu yapan tecrübeli çalıştırıcı, taraftarın nabzını yükselten maç sonrası oyuncularını kutladı. “Son dakikada gelen gol kazanma arzunuzun göstergesi” ifadesini kullanan Kocaman “Bu istek olduğu sürece hiçbir takım karşımızda duramaz. Bu takım ruhu bizi şampiyonluğa taşıyacak” diye konuştu. Aykut Hoca “Yine basit bir bireysel hata yaptık ve gol yedik. Bu hastalığa acilen bir son vermemiz gerek” uyarısında bulunmayı da ihmal etmedi.



2013-14’ü hatırlattı

Alper Potuk da hocasını destekleyen açıklamalarda bulundu. Son dakikada gelen golün şampiyonluğun habercisi olduğunu söyleyen Alper “Bu maç bana 2013-14 sezonunu hatırlattı. O zaman da son dakika golleriyle önemli galibiyetler almış ve şampiyon olmuştuk” dedi. Süper Lig’de ilk 11’de çıktığı ilk maçta ağları havalandıran Fernandao da aynı duyguyu paylaşanlardan. Bu sezon ligd ilk defa ağları havalandıran sambacı “Zorlu süreç geride kaldı. Hocam bana güvendi, arkadaşlarım destek oldu. Bunun karşılığını vereceğim. Gollerimin devamı gelecek ve şampiyon olacağız” diye konuştu.

Giuliano eve çıktı

Göztepe karşılaşmasında omzu çıkınca hastaneye kaldırılan Giuliano, dün taburcu edildi. Kolu 10 gün askıda kalacak olan sambacının bu süre içerisinde yoğun tedavi göreceği ve iki hafta sonra oynanacak Başakşehir maçında yetiştirilmeye çalışılacağı öğrenildi.



Kaptanlar yemeğe gitti

Kadıköy’de oynanan maç sonunda gerginlik yaşayan Fenerbahçe kaptanı Volkan ile eski takım arkadaşı Göztepe kaptanı Selçuk Şahin yemekte bir araya geldi. Yakın arkadaş olan ikili maç sonrası buluşup yemek yerken birbirlerinden özür dilemeyi unutmadı.



Elif Elmas forma bekliyor

RvP’nin gönderilmesiyle kadroya dahil edilen Elif Elmas, sarı-lacivertli formayla sahaya çıkmak için sabırsızlanıyor. Göztepe karşısında kadroya dâhil edilen Makedon oyuncu “Aylardır bu anı bekliyordum. Şimdi sıra sahaya çıkmakta” diye konuştu.

Fernandao ışıl ışıl parlıyor

Ağır bir sakatlığın ardından sahalara geri dönen Fernandao, Göztepe karşısındaki performansıyla alkış aldı. Janssen’in yokluğunda Soldado’yu keserek formayı kapan sambacı, takımda yeni transfer etkisi yaptı. Aykut Kocaman, elini rahatlatan Fernandao’yu kutlarken, takım arkadaşları da Brezilyalı yıldızı tebrik etti. Fiziksel verileri ideale gelen Fernandao ise “Kendimi iyi hissediyorum. Ama maç eksiğim var. Onu da giderince çok daha fazlasını yapacağıma inanıyorum” ifadelerini kullandı.