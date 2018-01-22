Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in iddialı takımlarından Sivasspor transferde bombayı patlattı. Bir süredir transfer görüşmelerinin yapıldığı Robinho'yu ikna eden Sivasspor yönetimi, oyuncuyu 22 Ocak Pazartesi günü Türkiye'ye getiriyor.

YARIN SİVAS'A GELECEK

Robinho, Salı günü Sivas'a gidecek ve resmî sözleşmeler imzalanacak. Sivasspor kulübü Robinho ile 1.5 yıllık ön protokol yaptı.

Öte yandan Samet Aybaba da geçtiğimiz günlerde Robinho transferini doğrulayarak, görüşmelerin sürdüğünü ve mali detayların konuşulduğunu belirtmişti.

10 AY SAHALARDAN UZAK KALDI

Son olarak Atletico Minerio forması giydikten sonra kulüpten ayrılan 33 yaşındaki golcü yıldız, yaklaşık 10 aydır yeşil sahalardan uzak kaldı. Robinho 2017 yılında çıktığı 53 maçta 13 gol atmıştı.