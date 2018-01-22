Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da zorlu Kayseri maçı öncesinde Gomis krizi yaşanıyor. Sakatlığından dolayı Kayseri mücadelesinin kadrosuna alınmadığı belirtilen Gomis'in alacaklarından dolayı idmanlara çıkmadığı ve bu yüzden teknik ekip tarafından kadro dışı bırakıldığı iddia edildi.

İDMANLARA ÇIKMAYINCA KADRO DIŞI KALDI

Fanatik gazetesinin haberine göre, Fatih Terim, Fransız golcü Gomis'i kadro dışı bıraktı. Bir süredir alacakları ödenmeyen Gomis, sarı-kırmızılı ekibin antrenmanlarına katılmıyordu. Yeni yönetimin gelişiyle ödemesi biraz daha geciken Fransız yıldızla yaşanan kriz sonrası Fatih Terim, Gomis'i kadroya almadı.

Sakatlığını bahane ederek idmanlara çıkmayan Gomis, Kayseri kafilesine dahil edilmedi. Sarı-kırmızılı ekibin yeni başkanı Mustafa Cengiz, oyuncuların alacaklarını kısa sürede ödemek için çalışmalarını sürdürüyor.