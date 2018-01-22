Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeşil-beyazlı takımın dün sahasında karşılaştığı ve 3-0 mağlup olduğu Medipol Başakşehir karşılaşmasının 42. dakikasında kaptan Pablo Martin Batalla, sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Bugün Acıbadem Bursa Hastanesi’nde MR’ı çekilen deneyimli oyuncunun durumu netleşti. Pablo Batalla’nın sağ uyluk arka adalesinde 2. derece kanama ve ödem tespit edildiği, 4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.