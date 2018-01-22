Süper Lig'de ikinci devrenin ilk haftası, Medipol Başakşehir'in liderliğiyle tamamlandı.
Ligde 18. haftanın kapanış maçında Kayserispor'u deplasmanda 3-1 yenen Galatasaray, puanını 38'e yükseltti. Deplasmanda 4 maç sonra kazanan sarı-kırmızılı ekip, ikinci sıradaki yerini korudu.
İkinci devreye 3-0'lık Bursaspor galibiyetiyle başlayan Medipol Başakşehir, ligde üst üste üçüncü maçını kazandı. Bu sonuçla puanını 39'a çıkaran Medipol Başakşehir, liderliğini sürdürdü.
Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi, Beşiktaş da deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 yenerek haftayı kayıpsız geçti.
Atiker Konyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor ise lider Medipol Başakşehir'in 9 puan gerisine düştü.
Süper Lig'in 18. haftasında alınan sonuçlar ve gelecek haftanın programı şöyle:
Sonuçlar
Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor: 3-2
Kardemir Karabükspor-Gençlerbirliği: 0-2
Osmanlıspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 0-0
Fenerbahçe-Göztepe: 2-1
Demir Grup Sivasspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: 1-1
Atiker Konyaspor-Trabzonspor: 2-2
Bursaspor-Medipol Başakşehir: 0-3
Antalyaspor-Beşiktaş: 1-2
Kayserispor-Galatasaray: 1-3
19. hafta programı
26 Ocak Cuma:
20.00 Gençlerbirliği-Atiker Konyaspor (Ankara 19 Mayıs)
20.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)
27 Ocak Cumartesi:
13.30 Aytemiz Alanyaspor-Bursaspor (Bahçeşehir Okulları)
16.00 Göztepe-Kayserispor (Bornova)
19.00 Galatasaray-Osmanlıspor (Türk Telekom)
28 Ocak Pazar:
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Malatya)
16.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Antalyaspor (Spor Toto Akhisar)
19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park)
29 Ocak Pazartesi:
20.00 Medipol Başakşehir-Kardemir Karabükspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)