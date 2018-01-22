Süper Lig'de ikinci devrenin ilk haftası, Medipol Başakşehir'in liderliğiyle tamamlandı.

Ligde 18. haftanın kapanış maçında Kayserispor'u deplasmanda 3-1 yenen Galatasaray, puanını 38'e yükseltti. Deplasmanda 4 maç sonra kazanan sarı-kırmızılı ekip, ikinci sıradaki yerini korudu.

İkinci devreye 3-0'lık Bursaspor galibiyetiyle başlayan Medipol Başakşehir, ligde üst üste üçüncü maçını kazandı. Bu sonuçla puanını 39'a çıkaran Medipol Başakşehir, liderliğini sürdürdü.

Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi, Beşiktaş da deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 yenerek haftayı kayıpsız geçti.

Atiker Konyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor ise lider Medipol Başakşehir'in 9 puan gerisine düştü.

Süper Lig'in 18. haftasında alınan sonuçlar ve gelecek haftanın programı şöyle:

Sonuçlar

Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor: 3-2

Kardemir Karabükspor-Gençlerbirliği: 0-2

Osmanlıspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 0-0

Fenerbahçe-Göztepe: 2-1

Demir Grup Sivasspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: 1-1

Atiker Konyaspor-Trabzonspor: 2-2

Bursaspor-Medipol Başakşehir: 0-3

Antalyaspor-Beşiktaş: 1-2

Kayserispor-Galatasaray: 1-3

19. hafta programı

26 Ocak Cuma:

20.00 Gençlerbirliği-Atiker Konyaspor (Ankara 19 Mayıs)

20.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)

27 Ocak Cumartesi:

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Bursaspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Göztepe-Kayserispor (Bornova)

19.00 Galatasaray-Osmanlıspor (Türk Telekom)

28 Ocak Pazar:

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Malatya)

16.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Antalyaspor (Spor Toto Akhisar)

19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park)

29 Ocak Pazartesi:

20.00 Medipol Başakşehir-Kardemir Karabükspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)