Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de ara transferin en büyük transfer bombasını Sivasspor patlattı. Bir süredir dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Robinho ile görüşen kırmızı-beyazlılar, sonunda oyuncuyu ikna etmeyi başardı. Yolu Sivasspor’dan geçen Roberto Carlos ve Cicinho’dan şehir ve kulüple ilgili bilgiler alan Robinho sonunda 1,5 yıllık sözleşme imzalamaya ikna oldu. Son olarak ülkesinde Atletico Mineiro’da oynayan Brezilyalı oyuncu bu takımla çıktığı 53 maçta 13 gol atmıştı. Daha önce Real Madrid, Manchester City ve Milan gibi dünya devlerinin formasını da giyen Robinho, son 10 aydır sakatlıklarla boğuşuyordu.

2,5 milyon avro alacak

Futbolcu dün gece geç saatlerde İstanbul’a geldi. Atatürk Havalimanı’na ailesi ile birlikte inen Brezilyalı yıldızı, kırmızı-beyazlı kulübün yetkilileri karşıladı. Bu sabah sağlık kontrolünden geçecek Robinho için daha sonra Yeni 4 Eylül Stadı’nda taraftarın da katılacağı imza töreni gerçekleştirilecek. 1,5 yıl karşılığında toplamda 2,5 milyon avro alacak olan futbolcu için Sivasspor’un hocası Samet Aybaba, “Bütün dünyanın dikkatini çekecek çok önemli bir transfer gerçekleştirdik” diyerek yönetime teşekkür etti.

O bir dünya yıldızı

Kariyerinde Real Madrid, Milan, Manchester City gibi önemli takımların formasını giyen Brezilyalı yıldız Robinho, çıktığı 434 karşılaşmada 113 gol, 78 asistlik performans sergiledi. Son olarak Atletico Minerio forması giydikten sonra kulüpten ayrılan 33 yaşındaki golcü yıldız, yaklaşık 10 aydır yeşil sahalardan uzak kaldı.