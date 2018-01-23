Salon: Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk
Hakemler: Manuel Mazzon xx, Anastasos Manos xx, Radomr Vojnovc xx
Pınar Karşıyaka: D.J.Kennedy xxx 25, Dominic Waters xx 10, Marko Banic xx 6, Metin Türen x 5, Scott Wood x 3, Jarrod Jones xxx 26, Berk Uğurlu x 4, Erdi Gülaslan xx
Başantrenör: Aleksandar Trifunovic
UCAM Murcia: Ovie Soko xxx 17, Kevin Tumba x 4, Clevin Hannah xx 18, Brad Oleson x 2, Sadiel Rojas x 2, Charlon Kloof xx 7, Marcos Delia xx 13, Alex Urtasun xx 9, Alberto Martin x
Başantrenör: Ibon Navarro
1. Periyot: 25-15 (Pınar Karşıyaka lehine)
Devre: 40-29 (Pınar Karşıyaka lehine)
3. Periyot: 61-44 (Pınar Karşıyaka lehine)