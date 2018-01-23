Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz hafta sahasında Gençlerbirliği’ne 2-0 mağlup olan kırmızı-mavili ekip iki günlük iznin ardından Hasan Doğan Tesisleri’nde hazırlıklara başladı.

Teknik Direktör Levent Açıkgöz yönetiminde yapılan idmana, izin verilen Kerim Zengin katılmazken, Kage takımdan ayrı çalıştı.

İdman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan teknik direktör Levent Açıkgöz, kağıt üzerinde favorinin Başakşehir’in gözüktüğünü ve bu anlamda herkesin maçı kolay olarak düşündüğü belirterek, “Bizim artık bu saatten sonra kaybedecek hiçbir şeyimiz yok” dedi.

“BU SAATTEN SONRA KAYBEDECEK HİÇBİR ŞEYİMİZ YOK”

Geçen hafta sahalarında Gençlerbirliği karşısında basit gol yiyerek istedikleri sonucu alamadıklarını ifade ederek, “Ancak oyuncuların göstermiş olduğu performans iyiydi. Eğer kampta bu ekiple beraber olabilseydik biraz daha farklı olabilirdi. Bunlar mazeret değil ama bu hafta aramıza katılmasını beklediğimiz oyuncular var ama olmazsa yine bu ekiple çıkacağız. Her hafta birbiri ile idman yaparak eksiklikleri gidereceğiz. Önümüzde Başakşehir maçı var. Kağıt üzerindeki favori gözüken Başakşehir. Bizde ligin dibindeyiz. Bu anlamda herkes bu maçı kolay düşünebilir ama bizim artık bu saatten sonra kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Kazandığımız anlamda moral ve motivasyon olarak çokta getirisi olacak bir maç. O bilinçle hazırlanıp elimizden geleni göstereceğiz. Başakşehir’de oyuncu kalitesine baktığımızda hepsi üst düzey oyuncular. Kendi sahalarında oynayacaklar. Ama bizde ona göre kendi planlarımızı hazırlayım maça hazırlanacağız” dedi.

“ELİMİZDEKİ OYUNCULARA TEKER TEKER AYRILDI”

Kulübün maddi durumlarının ortada olduğunu da kaydeden Açıkgöz, “Elimizden oyuncular teker teker ayrıldı. Bugünde Serdar Deliktaş aramızdan ayrıldı. Bu süreçte elimizdeki mevcut para ile çok iyi alabilecek durumumuz olsa ona göre oyuncu alırız. Buraya gelen oyuncularda bu ligde elinden geleni verecek olmadı gelecek sezonun da hazırlığı olacak. Buna çift taraflı bakmak lazım. Futbolcuların birbiri ile uyumu da çok önemli. Bunu kamp döneminde yakalayamadık ama bundan sonra yansıması çok farklı olur. Bu mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz” ifadesinde bulundu.