Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen sezon Deportivo formasıyla iyi bir sezon geçiren ancak bu sezon beklentilerin altında kalan Emre Çolak, antrenmanda neye uğradığını şaşırdı. İspanyol teknik adam Cristobal Parralo Emre'ye, "Bir problemin mi var? Eğer antrenman yapmak istemiyorsan, soyunma odasına git" diyerek idmandan kovdu. Daha sonra 26 yaşındaki Emre de soyunma odasının yolunu tuttu.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Emre Çolak kadro dışı bırakıldı ve bundan sonra çalışmalarına U20 takımı ile devam edecek. Emre, Instagram hesabından bir açıklama yaparak sorunu dilden kaynaklandığını anlattı. İşte o sözler...

Yaptığımız idmanda sadece dil probleminden dolayı idmanı anlamayıp o an kendime kızıp topa vurdum. Bu kimseye karşı bir tepki değildi. Tamamen kendime olan kızgınlığımdan dolayı yaptığım bir hareketti. Hoca, "Bir problemin mi var? İdman yapmak istemiyorsan içeri git" dedi. "Bir problemim yok." dememe rağmen, dil probleminden dolayı anlaşamadık. Olay tamamen bundan ibarettir.

Bugün takımla idmana çıkmamam da hocamızın kendi kararıdır. Burada kaldığım sürece her zaman olduğu gibi elimden gelenin en iyisini yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın.