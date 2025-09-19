Beşiktaş'ta Göztepe maçı öncesi orta saha sıkıntısı! Sergen Yalçın formülü gençlerde buldu

MURAD TAMER - Beşiktaş zorlu İzmir deplasmanına önemli eksiklerle çıkıyor.

Beşiktaş’ta sakatlıkları bulunan Salih Uçan ve Wilfred Ndidi ile dün PFDK’dan bir maç ceza aldığı açıklanan Orkun Kökçü, Göztepe karşısında forma giyemeyecek. Üç as ismin yokluğunda teknik direktör Sergen Yalçın formülü gençlerde buldu. Yalçın, bu akşam oynanacak müsabakada merkezde Demir Ege Tıknaz ve Kartal Kayra Yılmaz’a ilk 11’de forma vermeyi planlıyor. İki oyuncu da 2-1 kazanılan Başakşehir maçında oyuna son bölümde dâhil olmuş ve galibiyette büyük rol üstlenmişti.

MUSTAFA BELİRSİZ

Tecrübeli teknik adamın, son çalışmada takımın tecrübeli oyuncusu Necip Uysal’ı A takımda denediği öğrenildi. Sergen Yalçın’ın alternatifleri arasında Başakşehir maçının yıldızlarından Vaclav Cerny de bulunuyor. Çek yıldız orta alana çekilirse, sağ kanatta Cengiz Ünder görev yapacak. Öte yandan bir süredir sakatlığı bulunan Mustafa Erhan Hekimoğlu takımla çalışmalara başladı. Genç oyuncunun bugün yapılacak kontrolü sonucunda olumlu rapor verilirse kadroya dâhil edilecek.

JOTA SİLVA GÖREV BEKLİYOR

Siyah beyazlıların son transferi Jota Silva, Göztepe maçı kadrosuna alındı. Portekizli yıldız, Sergen Yalçın’ın görev vermesi hâlinde ilk kez siyah beyazlı formayı giyecek. Ayrıca İskoç ekibi Rangers’tan eski takımına dönen Rıdvan Yılmaz da 1.230 gün sonra Beşiktaş formasını sırtına geçirebilmek için görev bekleyecek.

Göztepe'nin muhtemel 11'i:

Lis

Taha

Heliton

Bokele

Arda Okan

Rhaldney

Dennis

Cherni

Olaitan

Juan

Janderson

Beşiktaş'ın muhtemel 11'i:

Mert

Gökhan

Djalo

Uduokhai

Rıdvan

Kartal

Demir Ege

Cerny

Rafa Silva

Toure

Abraham