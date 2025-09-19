Bile bile lades!

ALİ NACİ KÜÇÜK - ‘Davinson Sanchez sol stoperde hep aksıyor’ diye analizi yapıp Singo’yu oynatmak uğruna bu riski almak Galatasaray’a hezimeti getirdi!

10 Eylül’de 6-3 biten Kolombiya-Venezuela maçında sol stoper oynayıp 3 golde de hatası olan Davinson’u aynı bölgede kullanmak ipimizi çekti!

Davinson-Abdülkerim tandemi bozuldu ve ‘Patron!’ solda (Sanchez) yine lastik patlattı!

Frankfurt’un attığı 5 golün ikisini Davinson kendi kalesine atarken ciddi kademe, pozisyon hatalarına imza attı!

Sırf Singo’ya yer açmak için

İşte bu riskli, hatalı tercihi ile 5-1’lik mağlubiyetin sorumlusu teknik direktör Okan Buruk’tur!

‘30 milyon avro verildi oynamalı’ yorumları yapılan Singo’ya yer açmak için Okan Buruk, Davinson’u da savunma hattını da bozdu!

Halbuki Galatasaray 35 dakika şiir gibi oynadı!

Sane’nin baskısı ile kazandığı topta Yunus maçın başında golü attı! İlkay’ın frikiği, akıl dolu pasla kullanışı ile gol diye hava kalktık ama Barış Alper net pozisyonda topu tavana dikti! Barış yüzde 100 pozisyonu gole çevirse maçı koparabilirdik!

Her şey ters gitmeye başladı

Ta ki; Yunus’un 37. dakikada riskli pası, Doan’ın araya girmesi ve topun Davinson’a çarpıp ağlara gitmesi ile şanssızlık silsilesi başladı. Her şey bir anda tersine döndü! Yetmezmiş gibi İtalyan hakem Guida, Lucas’ın tertemiz kazandığı top ve Barış’a yaptığı asist, golle sonuçlanan pozisyonda ‘faul’ diyerek tertemiz golümüzü yedi! Sonrası mı? İlk yarı uzatmalarında yenilen basit 2 gol!

Her şey ters gitmeye başladı ve 2. yarıda önce Davinson sonra Sara’nın basit hataları ile 5-1’lik hezimet!

Yakışmadı Galatasaray’a, yakışmadı o 35 dakika ateş gibi oynadığımız anlara….