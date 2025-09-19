Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Bile bile lades!

Bile bile lades!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bile bile lades!
Futbol, Galatasaray, Okan Buruk, Davinson Sanchez, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bu hezimetin faturası Davinson Sanchez’i sol stopere çeken Okan Buruk’a aittir.  

ALİ NACİ KÜÇÜK - ‘Davinson Sanchez sol stoperde hep aksıyor’ diye analizi yapıp Singo’yu oynatmak uğruna bu riski almak Galatasaray’a hezimeti getirdi!

10 Eylül’de 6-3 biten Kolombiya-Venezuela maçında sol stoper oynayıp 3 golde de hatası olan Davinson’u aynı bölgede kullanmak ipimizi çekti!

Davinson-Abdülkerim tandemi bozuldu ve ‘Patron!’ solda (Sanchez) yine lastik patlattı!
Frankfurt’un attığı 5 golün ikisini Davinson kendi kalesine atarken ciddi kademe, pozisyon hatalarına imza attı!

Sırf Singo’ya yer açmak için

İşte bu riskli, hatalı tercihi ile 5-1’lik mağlubiyetin sorumlusu teknik direktör Okan Buruk’tur!
‘30 milyon avro verildi oynamalı’ yorumları yapılan Singo’ya yer açmak için Okan Buruk, Davinson’u da savunma hattını da bozdu!

Halbuki Galatasaray 35 dakika şiir gibi oynadı! 

Sane’nin baskısı ile kazandığı topta Yunus maçın başında golü attı! İlkay’ın frikiği, akıl dolu pasla kullanışı ile gol diye hava kalktık ama Barış Alper net pozisyonda topu tavana dikti! Barış yüzde 100 pozisyonu gole çevirse maçı koparabilirdik! 

Her şey ters gitmeye başladı

Ta ki; Yunus’un 37. dakikada riskli pası, Doan’ın araya girmesi ve topun Davinson’a çarpıp ağlara gitmesi ile şanssızlık silsilesi başladı. Her şey bir anda tersine döndü! Yetmezmiş gibi İtalyan hakem Guida, Lucas’ın tertemiz kazandığı top ve Barış’a yaptığı asist, golle sonuçlanan pozisyonda ‘faul’ diyerek tertemiz golümüzü yedi!  Sonrası mı? İlk yarı uzatmalarında yenilen basit 2 gol! 

Her şey ters gitmeye başladı ve 2. yarıda önce Davinson sonra Sara’nın basit hataları ile 5-1’lik hezimet!

Yakışmadı Galatasaray’a, yakışmadı o 35 dakika ateş gibi oynadığımız anlara….

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Casuslara özel mesajlaşma ağı! "Sessiz Kurye" uygulaması kurulduBeşiktaş'ta Göztepe maçı öncesi orta saha sıkıntısı! Sergen Yalçın formülü gençlerde buldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beşiktaş'ta Göztepe maçı öncesi orta saha sıkıntısı! Sergen Yalçın formülü gençlerde buldu - SporBeşiktaş'ta Göztepe maçı öncesi orta saha sıkıntısı! Sergen Yalçın formülü gençlerde bulduFrankfurt'un hocasının Galatasaray şaşkınlığı: Maç sonu itiraf etti - SporFrankfurt'un hocasının Galatasaray şaşkınlığıBarcelona, Newcastle United'ı Rashford'la devirdi - SporBarcelona, Newcastle United'ı Rashford'la devirdiOkan Buruk'tan hakem tepkisi: Aleyhimize kararlar verdi - SporOkan Buruk'tan hakem tepkisiİlkay Gündoğan'dan farklı yenilgi yorumu: Affetmiyorlar - Sporİlkay Gündoğan'dan farklı yenilgi yorumu: AffetmiyorlarOrkun Kökçü'ye 1 maç ceza - SporOrkun Kökçü'ye 1 maç ceza
Sonraki Haber Yükleniyor...